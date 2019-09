Harde crash en gewonden op de A1 bij Baarn

BAARN -Bij een ernstig verkeersongeval, op de rijksweg A1 nabij Baarn, is aan het begin van de nacht een automobilist gewond geraakt. Een van de auto's tolde over het asfalt en belandde in een sloot. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De twee inzittenden van de andere auto kwamen voor zover bekend met de schrik vrij.



De wagens kwamen op ongeveer tweehonderd meter na de botsing tot stilstand. Een deel van de snelweg naar Amersfoort moest enige tijd dicht voor reparaties aan het wegdek. De oorzaak van de aanrijding wordt onderzocht.

Foto's Caspar Huurdeman