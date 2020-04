LAGE VUURSCHE - In de bossen van Lage Vuursche is vanmiddag brand uitgebroken. In totaal stond een stuk van duizend vierkante meter tussen de Zwarteweg en de Kloosterlaan in brand. De brandweer heeft extra eenheden opgeroepen om het vuur te blussen.

De brandweerkorpsen van Baarn, Maartensdijk en Soest werden ingezet.

Foto's Caspar Huurdeman