Hennepkwekerij aangetroffen Den Dolder

DEN DOLDER - Op dinsdag 11 juni werd door de politie een hennepkwekerij ontdekt in een leegstaand pand aan de Dolderseweg. De politie doet onderzoek.

De politie trof in het pand meer dan 500 planten aan in meerdere ruimten. Een specialistisch team heeft de kwekerij inmiddels ontruimd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Heeft u iets gezien rondom de Dolderseweg dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij: