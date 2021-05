BAARN - Tijdens een instap bij een bedrijfspand aan de achter villa Vijverhof aan de Eemnesserweg, heeft de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

De spanning werd door experts afgesloten en daarna is er overgegaan tot ontruiming van de kwekerij. Onduidelijk is of er aanhoudingen zijn verricht. (Foto's: Caspar Huurdeman)