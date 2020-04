Hennepkwekerij in Maartensdijk opgerold

MAARTENSDIJK - Maandagmiddag 20 april trof de politie een hennepkwekerij aan in een pand aan de Industrieweg. Twee mannen werden aangehouden.

Op basis van binnengekomen informatie dat er een hennepkwekerij in een pand aan de Industrieweg zou zitten, gingen agenten daar maandagmiddag rond 16:00 uur heen. Zij troffen daar inderdaad een hennepkwekerij aan met ruim 800 planten. Twee mannen die aanwezig waren, werden aangehouden, hun voertuigen en geld dat zij bij zich hadden, zijn inbeslaggenomen.

Onderzoek aan de stroomvoorziening toonde aan dat er ook sprake was van illegale stroomafname.

De mannen, 32 en 36 jaar oud uit Utrecht, zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De kwekerij is ontruimd. Het onderzoek loopt.

Hennepkwekerijen zijn niet alleen illegaal en worden vaak gelinkt aan meer criminele activiteiten, ze zijn ook erg gevaarlijk voor de buurt i.v.m. brandgevaar. Heeft u het vermoeden dat er een hennepkwekerij in uw buurt is? Meld het bij de politie via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.