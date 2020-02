Hennepkwekerij in Utrecht aangetroffen

UTRECHT - Op dinsdag 11 februari heeft de politie op de Vlampijpstraat een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld. Drie verdachten werden gearresteerd. Het was het sluitstuk van een onderzoek dat in een andere eenheid startte bij de aanpak op ondermijning.

Informatie uit dat onderzoek leidde tot de verdenking dat er in het bewuste pand een hennepkwekerij was ondergebracht. De politie deed onderzoek naar de verdachten en volgde er een instap in het pand. Hierbij troffen de agenten een volledig operationele hennepkwekerij met 412 planten aan. De kwekerij was ingericht met een airco installatie en 24 zogenaamde assimilatielampen. Ook werd vastgesteld dat er sprake was van diefstal van stroom en een brandgevaarlijke situatie. Op andere locaties in Utrecht en Amsterdam werden drie verdachten gearresteerd. De politie van de eenheid Midden-Nederland kreeg hierbij assistentie van de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee.



Een van hen, een 21-jarige Utrechter, is aangehouden in verband met het vermoeden van witwassen. Hij bleek in het bezit te zijn van 4000 euro zonder daar een verklaring voor te kunnen geven. De andere verdachten, een 43-jarige inwoner van Leersum en een 51-jarige inwoner van Zeist, werden gearresteerd voor vermoedelijke betrokkenheid bij de hennepkwekerij.



Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De kapper of het restaurant waar je nooit iemand naar binnen ziet gaan, de schuur of woning waarvan de ramen zijn afgeplakt. Kortom zaken waarvan je vermoedt dat die niet pluis zijn.



Het gaat om fraude, witwassen, georganiseerde hennepteelt, heling, mensenhandel en ander vormen van criminaliteit. Activiteiten waardoor de maatschappij verzwakt en ontwricht. We kunnen deze probleem alleen in gezamenlijkheid aanpakken. Dus samen met overheden, private partijen en burgers. Uw waarneming kan heel waardevol zijn. Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel dan 0800 -7000.