Hennepvondst in loods Woudenberg

WOUDENBERG - Op 7 april 2020 heeft de politie een grote hoeveelheid hennep in beslag genomen uit een pand aan de Voskuilerweg. Het pand was verhuurd en werd gebruikt voor de opslag van hennep. De politie wil eigenaren van panden in het buitengebied erop wijzen dat ze goed moeten weten aan wie ze hun pand verhuren. Criminelen maken namelijk graag gebruik van afgelegen panden, want tussen de weilanden valt minder snel op wat ze aan het doen zijn.

Over het pand aan de Voskuilerweg in Woudenberg kreeg de politie een melding binnen, waarna zij een onderzoek startte. Op donderdagmiddag 7 april deed de politie een inval en trof in een flinke loods een grote hoeveelheid hennep en meerdere voertuigen aan. Zowel de hennep als de voertuigen zijn in beslag genomen. Het onderzoek van de politie gaat nog door.

Ondermijnende criminaliteit komt overal in Midden-Nederland voor. Politie, gemeenten, openbaar ministerie en belastingdienst trekken samen op in de strijd tegen ondermijning. Georganiseerde misdaad kan vaak niet worden uitgevoerd zónder de hulp van ‘gewone mensen’. Want ook criminelen hebben bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. In minder dichtbevolkte gebieden worden eigenaren van schuren en loodsen regelmatig benaderd door criminelen. Vertrouwt u het niet? Neem dan altijd contact op met de politie, bijvoorbeeld via uw wijkagent, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem



De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld noemen we ondermijning. Criminelen schuwen hierbij niet om mensen onder druk te zetten, af te persen of geweld te gebruiken. Burgers en ondernemers lopen risico.



Nu in deze coronatijd zit u misschien wel meer thuis dan normaal, en vallen meer zaken op dan anders. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie.