Hulpdiensten groots in actie voor verstikking in Houten

HOUTEN - Hulpdiensten zijn uitgerukt voor een melding van verstikking bij een woonwagen aan de Brug in Houten. Een Mobiel Medisch Team uit Amsterdam is met de auto ter plaatse gebracht voor hulpverlening. Het zou gaan om een volwassen man, maar wat er is gebeurd is onduidelijk.

Ook de brandweer werd ingezet omdat er mogelijk sprake was van een reanimatie. De brandweer hoefde alleen de straat over te steken om ter plaatse te komen.

Hulpdiensten zijn nog steeds met het slachtoffer bezig. Een ambulance staat klaar om het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren.

Foto Koen Laureij