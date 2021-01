Hulpdiensten lang in touw voor zinkend schip

NIEUWEGEIN - Op het Lekkanaal bij Nieuwegein is water de machinekamer en het ruim van een schip ingekomen. De brandweer is ter plaatse om het water weg te pompen. Het schip ligt een stuk lager in het water dan de bedoeling is, maar de brandweer en Rijkswaterstaat kunnen voorkomen dat het schip verder zinkt.

De schip ligt aan de kade vlakbij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. De brandweer heeft een speciale pomp opgeroepen om de machinekamer leeg te pompen.

Ook werden er door de brandweer en Rijkswaterstaat oilbooms geplaatst rondom de boot en aan de overzijde bij een innamepunt van Waternet.

Foto's Koen Laureij en Kees van Kooten