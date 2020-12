Inzet Cothen, Langbroek, Werkhoven, IJsselstijn en Soest in Bussum

BUSSUM – In een vrijstaande woning aan de Amersfoortsestraatweg in Bussum is maandagmiddag een grote brand uitgebroken.

Rond 14.00 uur brak de brand uit in de villa met rieten dak. Meerdere brandweereenheden waren bij de woning aanwezig en probeerden de brand te blussen.

De brand werd opgeschaald naar ’zeer grote brand’. Eenheden uit de veiligheidsregio Utrecht kwamen ter plaatse voor assistentie

Hoe de brand is ontstaan is onbekend, er vielen geen gewonden voor zover bekend. (Foto's: Caspar Huurdeman)