Jongen (18) uit Den Dolder verongelukt op de Amersfoortseweg Zeist

DE BILT / ZEIST - Op de Amersfoortseweg vanuit Zeist naar De Bilt heeft zaterdagavond laat een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. De enige inzittende van de auto, een 18-jarige man uit Den Dolder, is hierbij om het leven gekomen. De auto vloog na het ongeval direct in brand en brak in tweeen. De brandweer van Zeist bluste de brand maar konden niets meer voor de jongen doen. Na een uitvoerig onderzoek door de politie is de jongen uit de auto gehaald.

Bent u getuige geweest van het ongeluk? Bel dan met het opsporingsteam verkeer via 0900-8844.

Foto's Menno Bausch