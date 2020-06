Jongen aangehouden na melding bedreiging vuurwapen Utrecht

UTRECHT - Maandagmiddag 15 juni kwam er om 16.05 uur een melding dat er vanuit een auto op de Amsterdamsestraatweg zou zijn gedreigd met een vuurwapen. Agenten wisten heel snel de vermeende dreiger aan te houden. Daarbij is de uitpraatprocedure gebruikt waarbij de politieagenten hun vuurwapen moesten richten op de 18-jarige verdachte. Aan de hand van de telefoon van de verdachte werd later vastgesteld dat hij zelf de melding had gemaakt.

Maandagmiddag waren collega┬┤s bezig met een melding geluidsoverlast op de Van der Pekstraat in Utrecht toen er een melding binnenkwam dat op de Amsterdamsestraatweg een inzittende van een auto een vuurwapen had gericht op iemand. Het voertuig zou in de richting van Maarssen rijden. De collega┬┤s die kwamen aanrijden vanaf de Van der Pekstraat herkenden direct het voertuig en de inzittende aan de hand van het signalement en hebben het voertuig tot stilstand gedwongen door de politieauto ervoor te parkeren.



Vervolgens zijn ze een uitpraatprocedure gestart. Gelukkig luisterde de verdachte goed en volgde hij de aanwijzingen van de agenten goed op. De jongeman, een 18-jarige Utrechter, is aangehouden. Hij bleek balletjespistool in zijn auto te hebben.



Uit onderzoek kwam naar voren dat de melding van de bedreiging was gemaakt door de jongen zelf. Er heeft geen daadwerkelijke bedreiging plaatsgevonden.



Er is met de jongen een indringend gesprek gevoerd. Na overleg met het OM is besloten om de strafrechtelijke afdoening tijdelijk op te schorte



Met de verdachte zijn zorgafspraken gemaakt. Ook is afgesproken dat hij een gesprek aangaat met de twee agenten die hun vuurwapen op hem moesten richten vanwege zijn valse melding. Want een vuurwapen richten op een 18-jarige jongen heeft impact op onze agenten. Na deze periode zal de Officier van Justitie de vorderingen wegen en besluiten tot een passende afdoening.



Dat is een benaderingstechniek om vuurwapengevaarlijke verdachten veilig aan te houden. Zij worden indien de dreiging daarnaar is met getrokken wapens door de politie uit een voertuig of uit een woning gehaald en onder controle gebracht. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de politie kan leiden tot vuurwapengeweld ter bescherming van het leven van agenten of omstanders.