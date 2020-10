Jongen gewond bij scooterongeluk in woonwijk Houten

HOUTEN - Een scooterrijder is midden in een woonwijk hard onderuit gegaan en gewond geraakt. De jongen reed op de Draagmuur over een verkeersdrempel en verloor daardoor vermoedelijk de macht over het stuur. De jongen belandde naast de weg in de bosjes en raakte volgens omstanders korte tijd bewusteloos.

Het slachtoffer is ter plekke gestabiliseerd door de ambulancedienst en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hoort getuigen om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen.

Rondom het ongeluk stond opvallend veel jeugd, ook met scooters, toe te kijken. Het ongeluk gebeurde rond 21:20 uur.

Foto's Koen Laureij