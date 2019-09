Juwelier voor derde keer beschoten Utrecht

UTRECHT - Juwelier Nawar aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is afgelopen nacht opnieuw beschoten. Even voor 02.00 uur werd het pand vanaf enkele meters afstand met een vuurwapen onder vuur genomen vanaf het fietspad voor de deur. Totaal zijn vijf schoten gelost. Niemand raakte gewond.

De recherche heeft het schietincident uitgebreid onderzocht en de achtergebleven kogelhulzen inmiddels opgeruimd. De Amsterdamsestraatweg was in beide richtingen afgesloten vanwege het onderzoek.

In juli van dit jaar werd de juwelier ook al twee keer onder vuur genomen. Burgemeester Jan van Zanen liet de zaak vijf weken sluiten, omdat de kans op herhaling en de impact op de buurt groot was.

Het motief van de schietpartijen is nog altijd onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)