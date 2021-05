Keukenbrand in Houten snel onder controle

HOUTEN - De brandweer van Houten is donderdagavond uitgerukt voor een brand in de keuken van een woning aan de Gletsjermeer. Door snel optreden was de situatie snel onder controle.

Twee personen die in de woning aanwezig waren zijn ter plekke door de ambulancedienst gecontroleerd vanwege rookinhalatie. Onduidelijk is of zij ook naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd.

Ondertussen is de brandweer bezig met het ventileren van de woning. De brandweer zet daarvoor ramen open op de 1e en 2e verdieping. Bij het openen van de ramen is korte tijd rook zichtbaar. (Foto's :Koen Laureij)