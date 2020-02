Keukenbrand in woning boven winkelcentrum Houten

HOUTEN - Brandweer Houten rukte woensdagmiddag rond 17.15 uur uit voor een keukenbrand in een woning boven winkelcentrum Het Rond.

De brandweerwagens staan in de winkelstraat. De brand is inmiddels onder controle. Er was geen rook zichtbaar, maar wel een vieze lucht te ruiken. Omdat de brand mogelijk de afzuiging was ingetrokken is ook een hoogwerker ingezet.

Niemand raakte gewond. (Foto's: Koen Laureij)