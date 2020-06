Kind bekneld in hekwerk parkeergarage Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Bij de ingang van een ondergrondse parkeergarage op een bedrijventerrein aan de de Iepenhoeve in Nieuwegein is zondagmiddag een kind vast komen te zitten. Het kind kwam met zijn arm bekneld te zitten in de rolconstructie van het hekwerk. Hulpdiensten hebben hem bevrijd en naar het ziekenhuis vervoerd.

De rolconstructie maakt het mogelijk om de deur omhoog- en omlaag te laten zakken. Hulpdiensten hebben voorzichtig een opening gemaakt in het hekwerk om de arm en de hand los te krijgen. Om te voorkomen dat het jongetje naar beneden viel werd hij op hoogte gehouden met behulp van brandslangen.

Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een arts die met een traumahelikopter ter plaatse werd gebracht is met de ambulance naar het ziekenhuis meegereden. Het jongetje was bij kennis. Hoe het met zijn arm en hand gaat is nog onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)