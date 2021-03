Kind gewond na ongeval met shovel in Woudenberg

WOUDENBERG - Maandagmiddag is er rond 17:10 een kind gewond geraakt aan de Maarsbergseweg in Woudenberg. Een gealarmeerd traumateam landde met de helikopter in het naastgelegen weiland. Volgens omstanders is een jonge jongen op een erf onder een graafmachine of shovel gekomen. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht vervoerd. De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

Foto's Kees van Kooten