Kleine brand bij Smurfit in Soest

SOEST - In Soest is woensdagavond brand uitgebroken bij Smurfit Kappa, een bedrijf in kartonverpakking.



Om half elf sloegen medewerkers alarm omdat er een machine in brand stond. Voordat de brandweer arriveerde op de Koningsweg, waren de vlammen al gedoofd. Omdat de bedrijfshal vol rook stond, is het bedrijf ontruimd.



Meerdere medewerkers zijn door ambulancemedewerkers gecheckt omdat ze rook hadden ingeademd.

Foto's Caspar Huurdeman