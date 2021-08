Kleine personenbus bijna in singel van Utrecht

UTRECHT - Op de Catharijnesingel in Utrecht is een fietser aangereden door een auto. De auto is daarna bijna de Singel in gereden, maar kwam hard tegen een hek tot stilstand. De fietser en automobilist gaan met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Een traumaheli vloog uit maar hoefde niet te landen. De politie gaat het ongeval onderzoeken. Het ongeval gebeurde op een oversteekplaats voor fietsers. (Foto's: Koen Laureij)