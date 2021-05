Kleine vrachtwagen rijdt van talud Loenersloot

LOENERSLOOT - In Loenersloot is een kleine vrachtwagen van een talud gereden na een botsing met een personenauto. De bestuurder is door hulpdiensten uit de auto gehaald. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de hulp bleek gelukkig niet nodig.

De bestuurder van de kleine vrachtwagen moest uitwijken, omdat de auto's voor hem hard op de rem gingen. Hij gleed meters naar beneden en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder kon zichzelf los maken, maar hij kon niet de cabine uit. De brandweer heeft de voorruit open gezaagd waardoor de bestuurder uit de cabine kon komen. Hij raakte op wat lichte sneetjes aan zijn hand niet gewond.

Bij het ongeluk raakte ook de bestuurder van een personenauto gewond. De inzittenden raakten niet gewond. Volgens de chauffeur waren ze wel flink geschrokken, omdat het beeld van de vrachtwagen onderaan het talud weinig goeds doet vermoeden. Gelukkig liept het goed af en is er alleen materiƫle schade.



Een bergingsbedrijf is ter plaatse om de vrachtwagen te bergen. Dat is een flinke uitdaging, omdat het talud stijl en glad is. De N201 wordt volledig afgesloten in beide richtingen. (Foto's: Koen Laureij)