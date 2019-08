Klopjacht rond Paleis Soestdijk naar overlopen inbrekers

BAARN/SOEST - De politie is vanochtend lange tijd op zoek geweest naar drie inbrekers die een huis binnen wilden dringen in Soest. Een vierde verdachte is al wel ingerekend.



De mannen sloegen rond 8.45 uur toe bij een huis aan de Hellingweg toen ze werden betrapt. Aansluitend gingen ze ervandoor in een auto met een Frans kenteken. Ze reden in de richting van Baarn.



In de omgeving van de Amsterdamsestraatweg/Hilversumsestraatweg lieten de inzittenden de auto staan en vervolgden ze hun vlucht te voet. Een van de verdachten werd toen al snel opgepakt, maar de drie anderen ontkwamen. Een politiehelikopter vloog zo'n drie uur lang boven Soest en Baarn, maar kon de daders niet vinden.



Agenten postten in Baarn op een aantal plekken om de dieven in te kunnen sluiten. Ook werden leegstaande woningen doorzocht. De zoektocht werd in de loop van de middag grotendeels gestopt, maar rond 15.00 uur kwam opeens een melding van een rennend persoon in de buurt van Paleis Soestdijk, bij het Paardenbos. Dus werd de klopjacht weer hervat. Of er nog aanhoudingen zijn verricht is niet duidelijk.

Foto's Caspar Huurdeman