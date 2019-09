UTRECHT – Zondagavond zijn er vier aanhoudingen verricht nadat de politie een kraakpand aan de Reactorweg ontruimde.

Een politiehelikopter ondersteunde de actie samen met Brand- en Traangaseenheid van de ME. Eén kraker was het dak van het kantoorpand op gevlucht en werd later overmeesterd.

Totaal waren er zo’n tien krakers aanwezig in het pand. (Foto’s: Menno Bausch)