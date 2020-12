Kraan valt op dak in Vleuten

VLEUTEN - In Vleuten (Utrecht) is donderdagochtend op de Zomertuinlaan een hijskraan omgevallen op een woning. De bedoeling was om een dakkapel te plaatsen, maar bij het positioneren van de kraan ging het al mis. De top van de kraan heeft zich in het dak van de woning geboord.

Niemand raakte gewond. De straat is afgezet en een bouwbedrijf is onderweg om de kraan te bergen.

Foto's Koen Laureij