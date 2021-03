Lichaam van foetus gevonden aan rand van bos in Zeist

ZEIST - Op de Hoog Kanje in Zeist is vanochtend nabij 10.30 uur een levenloos lichaam gevonden van een foetus. Na politieonderzoek bleek het te gaan om een foetus van jonger dan 24 weken. De politie heeft het vermoeden dat iemand het lichaam heeft willen begraven.



Het lichaampje werd gevonden op de rand van het natuurgebied Heidestein. De politiehelikopter ging er na de melding over de vondst naartoe en ook werd een speurhond ingezet.



De politie denkt dat er geen strafbaar feit is gepleegd, maar wil toch graag weten wie het lichaam in het bos heeft neergelegd. Getuigen kunnen zich melden op 0900 8844.

Foto's Menno Bausch