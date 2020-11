Lichtgewonde bij crash Euroweg Amersfoort

AMERSFOORT - Op de Euroweg, in Amersfoord-Vathorst, zijn zaterdagmorgen twee auto’s op elkaar gebotst. Het ging rond 10:45 uur mis in de bocht bij Loods5. Een man uit de zwarte auto klaagde over pijn aan zijn nek. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis, zijn vrouw en de andere automobilist raakte ook niet gewond. Beide auto’s moesten wel afgesleept worden wat gelijk voor een verkeersopstopping zorgde. De schade aan de auto’s is aanzienlijk. De jongeman in de Alfa Romeo had zijn auto net twee weken, dit is dan erg zuur.

Foto's William Harthoorn