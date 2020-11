Lichtgewonden bij ongeval Zeisterweg Woudenberg

WOUDENBERG - Bij een botsing tussen twee personenauto’s op de Kruising Zeisterweg N224 met de Traayweg in Woudenberg is zondagmiddag flinke schade ontstaan. Het ongeval gebeurde rond 12:35 uur door een voorrangsfout. De bestuurder van de zwarte auto raakte niet gewond. De bestuurster van de gele auto moest in een ambulance worden behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Twee honden die bij de vrouw in de auto zaten bleven ongedeerd. De honden zijn later door een familielid opgehaald.

Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

