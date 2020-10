Lifeliner landt naast basisschool in Houten

HOUTEN - Kinderen van basisschool de Aventurijn in Houten hebben een spannende ochtend achter de rug. Rond 08:30 uur landde een traumahelikopter vlak naast het schoolplein.

De helikopter kwam ter plaatse vanwege een medische noodsituatie in een woning op de Via Arena in Castellum. Ook de brandweer werd daar ingezet.

Ruim een uur later kon de traumahelikopter weer vertrekken naar de basis in Amsterdam. De kinderen hebben de helikopterbemanning uitgezwaaid. (Foto's: Koen Laureij)