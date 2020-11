Ligfietser zwaargewond bij ongeval in Werkhoven

WERKHOVEN - Op de Achterdijk in Werkhoven is een man in een gesloten ligfiets aangereden door een automobilist. De fietser eindigde met de fiets in het water en werd door omstanders op de kant getrokken. De toedracht van het ongeluk wordt door de politie onderzocht.



Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook een traumaheli vloog over, maar die hoefde niet te landen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto's Koen Laureij