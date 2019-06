WERKHOVEN - Een bus van Qbuzz is ter hoogte van Werkhoven in brand geraakt. De chauffeur moest een noodstop maken om de zeven passagiers en hem zelf in veiligheid te kunnen brengen. De brand breidde zich met een enorme snelheid uit. De brandweerkorpsen van Werkhoven en Bunnik hebben de brand geblust. De bus is volledig uitgebrand.

Foto's Menno Bausch