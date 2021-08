Luchtalarm ongewenst geactiveerd

PROVINCIE UTRECHT - In grote delen van de regio is zojuist het luchtalarm afgegaan. Hier was geen reden voor. U hoeft hier geen gehoor aan te geven.

Uit onderzoek is gebleken dat tijdens het testen van één van de WAS-palen per ongeluk alle WAS-palen in de regio zijnafgegaan, waardoor het luchtalarm door de hele regio te horen was.

Even na 11.00 uur is in de regio Utrecht het luchtalarm afgegaan. Er was geen incident, u hoefde dus geen actie te ondernemen.