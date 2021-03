Man (29) Houten aangehouden in onderzoek drugshandel

HOUTEN - Een speciaal arrestatieteam van de politie hield donderdagavond 4 maart in Houten een 29-jarige man uit IJsselstein aan als verdachte van mogelijke drugshandel. In dit onderzoek trof de politie op zaterdag 27 februari aan de Bredeweg in Zevenhuizen een grote hoeveelheid verdovende middelen aan.

De politie deed op zaterdag 27 februari aan het einde van de middag aan de Bredeweg in Zevenhuizen een grootscheepse inval. Hierbij troffen agenten honderden kilo's hennep en hasj aan. De 29-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt later gehoord.