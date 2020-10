Man beroofd in park Oudegein Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Het is iets na half 7 ’s avonds, op donderdag 15 oktober, als een man in Park Oudegein in Nieuwegein aangesproken wordt door een man met een steekwapen. De onbekende man wil waardevolle spullen. Als hij die uiteindelijk krijgt gaat hij er vandoor. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen om informatie.

Het slachtoffer in de zaak maakt vroeg in de avond een wandeling door het park. Op een bankje ziet hij een man zitten. Hij loopt er langs en let er verder niet op. Maar snel daarna wordt hij ingehaald door dezelfde man die hem bedreigt en waardevolle spullen eist. Als het slachtoffer zijn spullen afgeeft rent zijn belager terug het park in.

Als de politie arriveert, is de man spoorloos. Er wordt een onderzoek ingesteld. Daarbij kan de politie hulp van getuigen goed gebruiken. Heb je gisteravond de verdachte zien zitten op het bankje in het park? Of ben je getuige geweest van de beroving? Heb je andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Laat het de politie dan weten. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.