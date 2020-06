Man berooft vrouwen van ketting in De Bilt

DE BILT - Op zaterdag 27 juni 2020 is een twaalfde vrouw slachtoffer geworden van de zogenaamde ‘kettingrukker’. Ditmaal in De Bilt. Sinds dinsdag rukt de man de sieraden af van oudere vrouwen in verschillende plaatsen in Utrecht Oost en het Gooi. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. De recherche wil de man zo snel mogelijk oppakken, voordat er ernstige gewonden vallen doordat de man met kracht de sieraden aftrekt.

De man sloeg twaalf keer toe, steeds in een andere plaats: Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum en De Bilt. Alle incidenten vonden plaats van dinsdag 23 juni tot en met zaterdag 27 juni 2020. Zijn werkwijze is steeds hetzelfde. De man rijdt op een scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trekt de sieraden van de hals van de vrouw of doet daar een poging toe. De slachtoffers zijn 65-plussers, meestal 80-plussers. De slachtoffers hebben nadien vaak last van een zere hals of nek en blauwe plekken. Een vrouw viel op de grond.



Man

Lichte huidskleur

Blond haar

20-30 jaar

Normaal/gespierd postuur

Rijdt op een scooter of een soortgelijk voertuig

De politie doet onderzoek en u kunt hierbij helpen. Weet u wie deze man is? Of heeft u een van de incidenten zien gebeuren en heeft u mogelijk zelfs camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.