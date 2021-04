Man gewond bij steekincident Utrecht

UTRECHT - Bij een steekincident bij of in een woning aan de Waalstraat in Utrecht is donderdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ernst van het letsel is nog onbekend.



Hulpdiensten kwamen rond 19:35 uur in actie na de melding van het steekincident. Ook een traumahelikopter werd aangestuurd, maar die kon voor de landing worden afgemeld.



De politie is inmiddels beginnen met buurtonderzoek en probeert van omwonenden te horen wat er zich heeft afgespeeld in de woning. De betreffende woning is met een lint afgezet in afwachting van nader onderzoek.



Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over het incident. Ook of er aanhoudingen zijn verricht blijft onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)