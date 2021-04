Man gewond na steekincident in Bilthoven

BILTHOVEN - Zondagavond 18 april is een 20-jarige man gewond geraakt bij een steekincident op het Hendrick de Keyserkwartier. De recherche zoekt getuigen en camerabeelden om duidelijk te krijgen wat zich daar precies heeft afgespeeld.

Rond 17.45 uur kwam er een 112 melding binnen dat er een steekincident was geweest op het Hendrick de Keyserkwartier. Agenten gingen direct op de melding af maar ter plaatse troffen ze daar niemand aan. Er was geen slachtoffer en er waren ook geen verdachten. Wel vonden de agenten en enorm bloedspoor door de straat. De omgeving werd direct afgezet en een onderzoek werd ingesteld. Uit dit onderzoek kwam uiteindelijk naar voren dat er mogelijk een conflict is geweest met of binnen een groep personen waarbij een 20-jarge man uit Bilthoven werd neergestoken. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De recherche is een onderzoek gestart naar het steekincident. Het is nog onduidelijk wat zich daar precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding is van het steekincident. Daarom is de recherche op zoek naar informatie die kan helpen bij het onderzoek. Hebt u iets gezien of gehoord? Deel dit dan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 -7000. Alle informatie is welkom.

Ook is de recherche op zoek naar camerabeelden. Beschikt uw woning of voertuig aan het Hendrick de Keyserkwartier en omgeving over een camera, deurbelcamera of dashcam? Laat dit dan z.s.m. aan de politie weten. Mogelijk dat er tussen 17.00 uur en 18.00 uur bruikbare beelden zijn vastgelegd.