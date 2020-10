Man in Baarn aangehouden voor zware mishandeling

BAARN – Bij een incident op bedrijventerrein De Drie Eiken in Baarn is een 43-jarige man ernstig gewond geraakt in een woning. Een andere man (26) is aangehouden voor zware mishandeling dan wel poging tot doodslag.

Het incident gebeurde omstreeks 02.15 uur in bedrijfsverzamelgebouw De Drie Eiken aan de Tolweg waar ook woningen in zijn ondergebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De ernstig gewonde man is vanaf de eerste etage door de brandweer naar beneden gehaald. Daarnaast waren er vier politiewagens en twee ambulances aanwezig en werd de traumahelikopter gealarmeerd. (Foto’s: Caspar Huurdeman)