Man in Woudenberg aangehouden voor mishandeling

WOUDENBERG - Op maandag 15 maart werd een man op straat uit het niets aangevallen door een voorbijganger. Door het snelle handelen van omstanders en de politie, kon er binnen een half uur een 24-jarige man uit Woudenberg worden aangehouden.

Het slachtoffer liep rond 10.25 uur met een kinderwagen over de Witte de Withlaan in Woudenberg, toen hij van achteren werd aangevallen door de man uit Woudenberg. Mensen die dit zagen belden meteen de hulpdiensten. Eén van de getuigen heeft de verdachte nog achtervolgd in de wijk.

Na een korte zoektocht werd de 24-jarige man aangehouden bij een supermarkt aan ’T Schilt. De politie bedankt alle getuigen die hebben geholpen bij het herkennen en vinden van de verdachte.

Twijfel niet en bel direct 1-1-2. Door de juiste informatie door te geven, is er meer kans dat er een verdachte op heterdaad kan worden aangehouden.