Man in Zeist aangehouden voor grootschalige oplichting

ZEIST - Vanmorgen is in Zeist een man van 39 uit Duiven aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. De verdachte bood voordelige leasecontracten aan via het bedrijf All inn Autolease, maar de auto’s werden niet geleverd. De man zou op deze manier ruim €200.000, - hebben buitgemaakt.

De zaak kwam aan het rollen toen eind 2018 meerdere gedupeerden zich melden bij het programma Tros Opgelicht?! De District Recherche (DR) Gelderland-Midden en de Dienst Regionale Recherche (DRR) Oost-Nederland zijn begin 2019 samen opgetrokken in het onderzoek. Er is op dit moment zicht op ongeveer 250 slachtoffers.

Via All Inn Autolease werden leasecontracten ‘zonder zorgen’ aangeboden. Klanten betaalden in eerste instantie administratiekosten en een maandtermijn voor de borg, sommige slachtoffers betaalden ook een maandtermijn voor het leasecontract. Op de dag van de levering bleek dat de man zijn afspraken niet na kwam en kregen de klanten de bestelde auto niet. Veel klanten hebben aangifte gedaan van oplichting. Gedupeerden die nog geen aangifte hebben gedaan, kunnen dat alsnog doen.