ACHTERVELD - Aan de Hessenweg in Achterveld is vanmiddag een oudere man met zijn scootmobiel te water geraakt. De brandweer heeft de man onder de scootmobiel vandaan gehaald. De man is per ambu baar het ziekenhuis overgebracht.

Opgeroepen duikers konden retour omdat het een droge sloot betrof.

Foto's W. Harthoorn