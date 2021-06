Mannen met valse politie-uniformen plegen gewapende overval in Schalkwijk

SCHALKWIJK - Op donderdagmorgen 17 juni vindt er op de Provincialeweg 60 in Schalkwijk een gewapende overval plaats. Een vrachtwagenchauffeur wordt hierbij bedreigd met een wapen.

Rond 07:45 uur is een vrachtwagenchauffeur klaar met het lossen van zijn lading, als hij uit zijn ooghoeken een donkere auto aan ziet komen rijden met blauwe flitslampen. Direct hierachter rijdt een wit busje. Uit de donkere stationwagen springen vier mannen. De mannen die voorin zitten dragen een politie-uniform en een van de mannen achterin ook. Uit het witte busje erachter springen ook twee mannen. Een van die mannen draagt mogelijk ook een vals politie-uniform.

Een van de daders bedreigt de vrachtwagenchauffeur met een wapen en slaat hem. Op dat moment heeft de chauffeur in de gaten dat het geen politieagenten zijn. De geüniformeerde mannen openen de lading en gelijk ruikt de chauffeur een scherpe wietlucht. De inhoud van de pallets wordt meegenomen en rond 08:15 uur rijden de mannen met dezelfde auto’s in hoge snelheid weer richting Schalkwijk.

De politie is op zoek naar meer informatie en tips over deze brute overval. Hebt u donderdagmorgen 17 juni voor 07:45 uur een donkere auto of een witte bus zien rijden in de richting van Schalkwijk of door Schalkwijk? Of hebt u op een andere plaats in de omgeving auto’s gezien die lijken op onderstaande voertuigen? Hebt u camerabeelden waar de auto’s opstaan of mogelijk zelfs desk scam beelden?



Voertuig 1:

Een donkere auto, mogelijk een Opel, met blauwe flitslampen. In de auto zitten vier mannen. De mannen voorin dragen vrijwel zeker een vals politie-uniform. Op de achterbank zitten ook twee mannen. Een van deze mannen heeft een vals politie-uniform aan. De andere man draagt geen uniform. Verder weten we dat de bestuurder van de auto een petje op zijn hoofd heeft.

Voertuig 2:

Een witte bus met een dichte cabine. Vermoedelijk een oud model met voorlampen die aan elkaar zitten. In de bus zitten twee mannen met politie-uniformen aan.

De recherche is op zoek naar getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben en die iets kunnen vertellen over de gewapende overval op donderdagmorgen 17 juni tussen 07:45 uur en 08:15 uur plaatsvond aan de Provincialeweg 60 te Schalkwijk. Deel deze informatie via 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.