Medewerker groenvoorziening ontdekt binnenbrand in Baarn

BAARN- Een oplettende medewerker van de groenvoorziening heeft vanmorgen een brand ontdekt in een woning aan de Veldheimlaan. De man zag rond 11.00 uur vlammen in de woonkamer van het huis. Daarop alarmeerde hij direct de brandweer. Een politieagent die snel ter plaatse was, wilde een raam van de woning ingooien om te blussen. Dat werd afgeraden door een oud-brandweerman, die toevallig in de buurt was. Het vuur zou daardoor mogelijk kunnen oplaaien.

De gearriveerde brandweer sloeg het raam vervolgens in een haalde het brandende voorwerp, een onderzetter van kurk, uit de woning. De brand werd daarmee in de kiem gesmoord. Volgens de brandweer is de brand ontstaan door een opgebrande kaars. De woning liep rookschade op. De brandweer heeft de woonkamer geventileerd.

Foto's Caspar Huurdeman