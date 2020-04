Meerdere gewonden bij ongeluk Houten

HOUTEN - Op de Utrechtseweg tussen Houten en Nieuwegein zijn zaterdagochtend rond 06:00 uur twee auto's hard op elkaar gebotst. Een van de auto's betrof een dienstauto van een beveiligingsbedrijf. In de andere personenauto zaten vier personen. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

De inzittenden van de personenauto zijn door de ambulancedienst nagekeken. In ieder geval twee van hen zijn op een brancard de ambulance in gereden en naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere inzittende, vermoedelijk de bestuurder, is met de politie meegegaan. Of hij is aangehouden is niet duidelijk. De bestuurder van de dienstauto is door de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt door de politie onderzocht. Om de hulpdiensten de ruimte te geven is de weg afgesloten in de richting van Nieuwegein. (Foto's: Koen Laureij)