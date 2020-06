Meerdere gewonden bij ongeval de Witte Bergen A1

EEMNES - Afgelopen nacht vonden er nabij hotel de Witte Bergen op de rijksweg A1 een ongeval plaats. Een automobilist komende vanuit Almere draaide de A1 op bij knooppunt Eemnes. Hierbij verloor hij de macht over het stuur op de bypass van het knooppunt.

Hij schoot meerdere rijbanen over waarbij hij een ander voertuig op volle snelheid ramde. Deze auto kwam 80 meter verderop op zijn kop tot stilstand. Bij het ongeval vielen meerdere gewonden. Deze zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto's Caspar Huurdeman