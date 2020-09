HOUTEN - Afgelopen nacht moest de brandweer in Houten maar liefst drie keer in actie komen. Op de Goudsmedegilde en de Distelvlinderberm werden papierkliko's in brand gestoken. De kliko's stonden klaar langs de weg om geleegd te worden.

Bij de klikobranden moesten de brandweerposten Houten West en Houten Oost in actie komen.

Foto's Koen Laureij