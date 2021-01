WOUDENBERG - Op een schoolplein aan de Frans Halslaan in Woudenberg is vanavond een meisje gewond geraakt bij een steekpartij. Een minderjarige jongen zou zijn aangehouden. Het meisje is met twee steekwonden per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De toedracht van de steekpartij is nog in onderzoek.

Foto's Kees van Kooten