Militair over de kop tijdens trainingsrit op de Vlasakkers

SOESTERBERG - Op het militaire oefenterrein De Vlasakkers in Soesterberg is woensdag een auto over de kop geslagen. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.



Het ongeluk, waarbij verder geen andere voertuigen betrokken waren, gebeurde woensdagmorgen tijdens een oefening. Volgens de woordvoerder was het slachtoffer aanspreekbaar na de crash. Een ambulance heeft deze persoon naar het ziekenhuis gebracht.



Op het terrein in Soesterberg worden regelmatig oefeningen georganiseerd. Wat er vanochtend precies geoefend werd, wist de Koninklijke Marechaussee niet te zeggen. De Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht.

Foto's Caspar Huurdeman