Mishandeling in woning Nieuwegein

NIEUWEGEIN - In tegenstelling tot wat de politie zaterdag eerder meldde is er geen sprake van een woningoverval aan de Rapenburgerschans. In de woning zou een mishandeling hebben plaatsgevonden. Het incident ligt in de relationele sfeer meldt de piket woordvoerder van de politie zojuist.

Er is een ambulance ter plaatse gekomen. Vooralsnog is niemand aangehouden.

Foto's Koen Laureij