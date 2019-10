Moeder en kinderen gered bij woningbrand Baarn

BAARN - In de nacht van woensdag op donderdag 17 oktober heeft er in de Professor Kranenburglaan een woningbrand gewoed.

Ter plaatse gekomen brandweer heeft daarbij drie bewoners gered. Twee kinderen werden via een geregelde trap bij de buren uit hun slaapkamer gehaald. Moeder werd nadat de gang was geblust door brandweerlieden via de reguliere trap naar beneden gehaald. Zij werd met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand was. (Foto: Caspar Huurdeman)