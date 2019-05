Motorrijder botst met auto in Bunnik

BUNNIK - Bij een ongeval op de kruising N411 en de Rhijnauwenselaan is op woensdagmiddag 24 april een 58-jarige motorrijder uit Wijk bij Duurstede ernstig gewond geraakt. Het Tactisch Verkeersteam onderzoekt de toedacht en wil graag in contact komen met getuigen.

Rond 12.45 uur komt een melding binnen van een ongeval op de N411. Een motorrijder is op de kruising N411 en de Rhijnauwenselaan in botsing gekomen met een auto.



De motorrijder komt hierbij ten val en raakt ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto, een 48-jarige vrouw uit Nieuwegein, heeft geen letsel opgelopen.

Het Tactisch Verkeersteam onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding. Heeft u iets gezien voorafgaand aan het ongeval? Of heeft u het ongeval zien gebeuren? Neem dan contact op met het Tactisch Verkeersteam van Midden-Nederland via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. De politie is ook geïnteresseerd in camerabeelden. Woont u in de buurt van de kruising N411 en de Rhijnauwenselaan en heeft u camerabeelden van woensdagmiddag 24 april 2019? Of heeft u daar gereden met een auto die voorzien is van een dashcam? Dan ontvangt het Tactisch Verkeersteam deze beelden graag.(Foto's: Koen Laureij)